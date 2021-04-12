Всех желающих приглашают в планетарий узнать подробности о первом полете человека в космос с точки зрения истории, физики и биологии.

Лекция будет проходить 13 апреля, вход свободный по предварительной регистрации, по ссылке https://filin.timepad.ru/event/1603611/

Первый орбитальный облет Земли человеком – достижение как науки и техники, так и политической пропаганды. Гагарин – идеальный советский гражданин и образец физической подготовки. Мы попросили историка, физика и биолога рассказать о влиянии главного события XX века на мир.

«Как посмотреть» – формат лекции, где спикеры рассматривают события и явления со стороны своей профессиональной области. Междисциплинарный подход создает более полное представление о теме.

В программу входить несколько лекций:

18:00 — 18:20 Физика

Первый полет в космос как достижение науки и техники. Спикер – Чорекчян Левон Ваганович – директор Образовательного центра «Филин», преподаватель физики.

18:30 — 18:50 История

Влияние полета Гагарина на политическую и социальную историю СССР и мира. Спикер – Моргунова Дарья Владимировна – преподаватель истории, автор научных работ.

19:00 — 19:20 Биология

Космическая биология и медицина. На что способен человек, изучение организма человека в новых непривычных условиях.

Спикер – Зотов Максим Олегович – преподаватель биологии, врач, автор научных работ.

Лекция пройдет в Волгоградском Планетарии 13 апреля в 18:00