В текущем году в регионе прогнозируется спокойное прохождение паводковых вод. На данный момент продолжается мониторинг ситуации, а силы и средства территориальной подсистемы Волгоградской области РСЧС находятся в режиме готовности.

По оперативным наблюдениям на гидрологических постах и метеорологических станциях Волгоградского ЦГМС, на водных объектах региона ожидается стабильная гидрологическая обстановка. Снежный покров на территории региона отсутствует, ледоход наблюдается на реке Хопер, большинство остальных малых рек региона очистились ото льда.

В соответствии со складывающейся гидрологической обстановкой на Волжско-Камском каскаде планируемый среднесуточный сбросной расход воды через Волгоградский гидроузел Волжской ГЭС с 1 по 15 апреля составит 5000 – 5500 м³/с.