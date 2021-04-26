Программа мероприятий, посвященных Дню Победы, уже утверждена. Для волгоградцев будет организованно порядка 140 мероприятий. Среди которых концерты, спектакли, творческие конкурсы, военно-исторические реконструкции, уроки памяти, акции, выставки и многое другое.

Также в каждом районе Волгограда состоится возложение венков и цветов к Вечному огню, памятным местам и мемориалам, чествование ветеранов. Часть праздничной программы будет идти в онлайн режиме.

По данным городской администрации, парад Победы будет проходить в традиционном формате 9 мая на площади Павших борцов. Планируется, что его участниками станут около 2,5 тысячи военнослужащих, а также сотрудники силовых ведомств. Во главе расчетов — военнослужащие Роты почетного караула гвардейской мотострелковой бригады. В начале колонны исторической техники времен войны проедет легендарный танк Т-34. Парад начнется в 10:00 с прохождения военной техники.