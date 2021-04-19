В этот четверг 22 апреля состоится очередная бесплатная пешеходная экскурсия по Центральной части города. Принять участие в экскурсии может любой желающий по предварительной записи. Экскурсии проводятся в рамках проекта «Free walking tours».

Как сообщает Туристско-информационный центр Волгограда, экскурсия состотится 22 апреля, начало в 16:00. Желающие уже могут подать заявку на участие, запись стартовала.

Участникам предлагают три маршрута: Аллея Героев, Улица Мира и Улица Гоголя. Экскурсии проводятся только по записи.

Записаться можно в Туристско-информационном центре:

По адресу: г. Волгоград, ул. Гагарина, 12

По телефону: 8 (8442) 52- 98- 93