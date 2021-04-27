Волгоградцы уже могут оформить проездной билет на май. Согласно изменениям, внесённым в региональный Соцкодекс по инициативе губернатора Андрея Бочарова, можно оформить проездные документы без учета среднедушевого дохода. Период льготного проезда продлится с 1 мая по 31 октября.

По данным РИАЦ, для приобретения социального проездного необходимо предоставить в пунктах продажи билетов (кассы МУП «Метроэлектротранс», почтовые отделения, киоски МКП «ЦУПП» и т.д.) паспорт и документ, подтверждающий льготную категорию; гражданам предпенсионного и пенсионного возраста (женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет) — только паспорт. Для оформления электронного проездного на базе транспортной карты «Волна», следует обращаться в отделения «МФЦ».

Если же электронный проездной был приобретен в прошлом году без предоставления справки о доходах, то для того, чтобы карта начала действовать с 1 мая до 31 октября, ее необходимо разблокировать и пополнить. Одновременно эти операции можно выполнить в одном из 32 почтовых отделений на территории всех районов города. Последующие пополнения проездного билета можно производить в любом удобном пункте пополнений транспортных карт Волгограда – перечень из более чем 130 адресов размещен на официальном сайте.