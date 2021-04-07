Школы региона продолжают подготовку к проведению ЕГЭ. В ближайшее время около 11 тысяч одиннадцатиклассников примут участие в написании тренировочных ЕГЭ в 2021 году. Плановые мероприятия позволят отладить организационную и технологическую готовность пунктов проведения экзаменов (ППЭ) к летней кампании, а выпускникам — проверить свои знания.

Как сообщает областная администрация, первым пробным экзаменом для волгоградских выпускников стал русский язык — более семи тысяч учащихся и свыше 4,5 тысячи специалистов накануне отработали технологию печати и сканирования экзаменационных материалов. Для проведения процедуры в муниципальных районах и областном центре были оборудованы 74 пункта.

Выпускники также смогут проверить свои знания в пробных ЕГЭ по информатике, обществознанию и английскому языку. Главная задача — смоделировать процесс настоящего экзамена. В числе шагов — допуск в ППЭ, рассадка в аудитории, печать экзаменационных материалов, заполнение бланков, выполнение экзаменационной работы, формирование комплектов для сканирования и загрузки в региональную информационную систему.

Напомним, заявления на участие в ЕГЭ-2021 подали более 11 тысяч человек. В соответствии с проектом расписания основной период ЕГЭ состоится с 31 мая по 2 июля; дополнительный — с 12 по 17 июля. Выпускникам 11-х классов, поступающим в вузы, в 2021 году для получения аттестата достаточно успешно сдать ЕГЭ по русскому языку. Профильные предметы и их количество школьники выбирают самостоятельно.

Тем, кто не планирует продолжить обучение в высших учебных заведениях, предоставлена возможность пройти аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по двум предметам: русскому языку и математике. Телефон региональной «горячей линии» ЕГЭ-2021 по вопросам организации и проведения: 8 (8442) 606-607.