Сезонная навигация транзитных и маломерных судов на водоемах региона стартовала. В соответствии с приказом МЧС России с 1 января 2021 года вступили в законную силу Правила пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области, новые правила определяют порядок пользования маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях на водных объектах Российской Федерации, включая вопросы их движения, стоянки, обеспечения безопасности людей при их использовании и распространяются на маломерные суда, принадлежащие юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям. С новыми Правилами можно ознакомиться на официальном сайте Главного управления МЧС России по Волгоградской области.

Пользование маломерными судами разрешается после их государственной регистрации в реестре маломерных судов, нанесения идентификационных (бортовых) номеров и освидетельствования, кроме судов, не подлежащих государственной регистрации.

К управлению маломерными судами, подлежащими государственной регистрации в реестре маломерных судов, допускаются лица, имеющие удостоверение на право управления маломерными судами.

Для управления маломерными судами, не подлежащими государственной регистрации, наличие удостоверения на право управления маломерными судами не требуется.

Обращаем внимание, что применяемые на судне индивидуальные спасательные средства в обязательном порядке должны быть сертифицированными, соответствовать размеру и массе лиц, их использующих, и при применении должны быть застегнуты и обеспечивать закрепление на теле пользователя, исключающее самопроизвольное снятие при падении в воду. За нарушение пункта Правил, касающегося использования индивидуальных спасательных средств, предусмотрена административная ответственность судовладельцев, в том числе тех, чьи суда не подлежат государственной регистрации.

Для того чтобы зарегистрировать маломерное судно, необходимо прибыть в инспекторское подразделение ГИМС по территориальности. Представить маломерное судно для осмотра, заполнить необходимые бланки заявлений, предоставить подлинники и копии документов, удостоверяющих личность судовладельца или его доверенного лица; подтверждающих законность приобретения судна и двигателей (подвесных моторов) к нему; технических паспортов и пр.