Праздничный парад в честь 9 мая воочию смогут увидеть не все, но с места событий организуют прямую трансляцию. В торжественном шествии примут участие более 2,7 тысячи военнослужащих ЮВО, а также представителей других силовых структур и ведомств.

В составе механизированной колонны будет задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники. Формат проведения Парада будет такой же, как и в прошлом году: зрителями на площади Павших борцов станут ветераны; Почётные граждане Волгограда и Волгоградской области; волонтёры, представители социальной отрасли, здравоохранения, аграрии, промышленники, строители, специалисты ЖКХ, СМИ.

Как сообщает областная администрация, доступ к параду ограничат, но будет организована прямая трансляция с места событий. В этот день подход к площади Павших борцов будет ограничен.