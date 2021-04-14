Волгоградская филармония примет участников финального этапа межрегионального музыкального фестиваля «Будущее начинается с прекрасного», посвящённого в этом году 800-летию со дня рождения Александра Невского. В фестивале, проходящем в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», примут участие 45 юных воспитанников детских школ искусств из Волгоградской и Астраханской областей.

Как сообщает региональный комитет культуры, 17 апреля в ЦКЗ состоится гала-концерт лауреатов фестиваля, на котором они выступят в сопровождении Оркестра русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина. На сцене появятся свыше 30 юных одаренных музыкантов из Волгограда, Волжского, Суровикино, а также Ахтубинска и Харабалинского района Астраханской области, которые исполнят произведения Василия Андреева, Сергея Руднева, Валерия Гаврилина, Сержа Лансена, Андрея Петрова и других композиторов, а также русские народные песни.

25 апреля в фойе Волгоградской филармонии лучшие учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств Волгограда и Астраханской области выступят в сопровождении эстрадного ансамбля «Странники», а 30 апреля юные музыканты выступят в сопровождении Волгоградского академического симфонического оркестра.

Отметим, в рамках межрегионального музыкального фестиваля детского и юношеского творчества «Будущее начинается с прекрасного» проходят методические мероприятия, организованные Волгоградским областным учебно-методическим центром по художественному образованию ВГИИКа.