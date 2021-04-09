Музей-панорама «Сталинградская битва» приглашает на творческий мастер-класс под названием «Через тернии к звездам», посвященный 60-летней годовщине первого полета человека в космос.

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, во время мастер-класса участники изготовят из бумаги модель ракеты «Восток», на которой 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил полет в космос, открыв человечеству дорогу к звездам. После мастер-класса желающие смогут познакомиться с материалами выставки «Он сказал: «Поехали!», посвященной юбилейной дате.

Мастер-класс состоится 10 апреля 2021 г в 13:00, сбор участников в вестибюле музея-панорамы в 12:50. Участие в мастер-классе бесплатное, возрастное ограничение 10+.

Продолжительность мастер-класса 1 час. Количество мест ограничено.

Необходима предварительная запись по телефону: 55-00-83