Со следующей недели Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова начинает сезон пешеходных экскурсий. В маршруты включены избранные фрагменты экскурсий, которые состоялись в рамках проекта «Первая улица Мира».

По данным регионального комитета культуры, 14 апреля состоится экскурсия «Улица Мира. Начало. Возрождение», посвящённая особенностям восстановления городской архитектурной среды и духовной жизни горожан в послевоенное время. Маршрут экскурсии проходит от Музея Машкова на проспекте Ленина, 21 до знаменитого «Дома с лебедями» на улица Мира, 3. Участники посетят легендарный двор искусств, познакомятся с интерьерами старейшего книжного магазина, узнают историю «двух Левитанов» и эпопею собора Александра Невского в Царицыне, Сталинграде, Волгограде. Также можно будет узнать малоизвестные факты из истории главного театра нашего города, консерватории и отеля «Волгоград».

24 апреля Музей Машкова приглашает на обзорную экскурсию по улице Мира для семейной аудитории, а 28 апреля пройдёт экскурсия «Улица Мира – улица науки и искусства», в ходе которых можно будет узнать о знаменитых жителях этой улицы, оставивших яркий след в истории и культуре.

Посещение экскурсии – по предварительной запись по телефону 8 (8442) 23-81-76.