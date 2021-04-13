Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова запускает пешеходные экскурсии по улице Мира. Автор и ведущий — старший научный сотрудник музея Машкова Елена Огаркова. В маршруты включены избранные фрагменты экскурсий, которые состоялись в рамках проекта «Первая улица Мира».

Как сообщает пресс-служба музея, в ближайшее время для волгоградцев и гостей города пройдут одна обзорная и две тематические экскурсии:

14.04.21 в 18:00 «Улица Мира. Начало. Возрождение». Экскурсия посвящена особенностям восстановления городской архитектурной среды и духовной жизни горожан в послевоенное время. Маршрут экскурсии проходит от Музея Машкова на проспекте Ленина, 21 до знаменитого «Дома с лебедями» (улица Мира, 3). Мы посетим легендарный двор искусств, познакомимся с интерьерами старейшего книжного магазина, узнаем историю «двух Левитанов» и эпопею собора Александра Невского в Царицыне, Сталинграде, Волгограде. Вы узнаете малоизвестные факты истории главного театра нашего города, консерватории и отеля «Волгоград».

28.04.21 в 18:00 «Улица Мира — улица науки и искусства» — о знаменитых жителях этой улицы, оставивших яркий след в истории и культуре. Вы совершите прогулку от Музея Машкова до легендарных дворов на Мира,13 и Мира,11.

24.04.21 в 12:00 состоится обзорная экскурсия по улице Мира для семейной аудитории.

Продолжительность экскурсий по улице Мира — 1 час 30 минут.

Начало экскурсий — от входа в музей Машкова на пр. Ленина, 21. Необходима предварительная запись, количество мест ограничено. Запись проводится по телефону — 8 (8442) 23-81-76