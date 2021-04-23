В конце апреля в Волгоградском музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова начнет свою работу выставка «Живопись монументалиста» народного художника СССР и России, президента Российской академии художеств Зураба Церетели. В экспозиции будут представлены более 50 живописных полотен известного художника.

Творчество Зураба Церетели давно закрепилось в культурном кластере региона: в собрании Музея Машкова хранятся три произведения мастера – два живописных полотна «Натюрморт с арбузом» и «Цветы» и скульптурная композиция «Георгий Победоносец», а также в музее дважды проходили выставки работ Зураба Церетели, причём все с неизменным успехом у посетителей.

Как отмечает исследователь творчества этого выдающегося художника и скульптора, академик Российской академии художеств, кандидат искусствоведения Татьяна Кочемасова, для искусства Церетели характерен «магический реализм». Прошлое вступает в контраст с настоящим, важность обретают самые незначительные детали, происходит возвращение почти сакральной ценности самым простым объектам. Визуальное многоточие произведения позволяет зрителю определить самому, что же было более правдивым и соответствующим строению мира – фантастическое или повседневное.

Выставка «Живопись монументалиста» будет проходить с 29 апреля по 13 июня 2021 года в выставочном зале Музея Машкова по адресу: ул. Чуйкова, 37. Справки по телефонам: 8 (8442) 23-81-76, 24-16-79.