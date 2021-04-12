Возле музея-панорамы «Сталинградская битва» специалисты демонтировали макет самолета СУ-2, которому предстоит пройти реставрацию. Во время реставрационных работ специалистами будет произведена замена остекления кабины, ремонт обшивок киля, крыла, консолей хвостового оперения, покраска и другие работы.

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника «Сталинградская битва», работы планируют провести меньше, чем за месяц и уже к майским праздникам обновленный самолет вернется на свое место.

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Металлический макет в натуральную величину, представленный на открытой экспозиционной площадке музея-панорамы «Сталинградская битва», был подарен музею в 2010 году компанией «Сухой».