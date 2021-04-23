По решению оперативного штаба, заседание которого провел губернатор Волгоградской области, майские праздники и Пасха пройдут в традиционном формате.

На первую декаду мая приходится День Весны и Труда, православная Пасха и 76-я годовщина Великой Победы — в муниципальных образованиях запланированы порядка 800 различных мероприятий, в том числе регионального и общефедерального масштаба, которые состоятся как в очном, так и в других форматах.

Как отметил Андрей Бочаров: «В настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Волгоградской области, связанная с распространением коронавирусной инфекции, стабильная, контролируемая. Сохраняется положительная динамика. В этой связи принято решение о проведении основных, ставших уже традиционными в эти дни мероприятий — конечно, с безусловным соблюдением мер комплексной, прежде всего санитарно-эпидемиологической безопасности».

Глава региона подчеркнул, что такое решение накладывает дополнительную ответственность на руководителей профильных органов власти, учреждений, органов местного самоуправления, силовых, надзорных ведомств и других профильных служб. Губернатор Андрей Бочаров поставил задачу обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие, уделив приоритетное внимание комплексной безопасности жителей и объектов, в том числе безусловному выполнению действующих санитарно-эпидемиологических ограничений в соответствии с рекомендациями Главного санитарного врача и оперативного штаба, поручив привлечь к этой работе членов казачьих и народных дружин.

Для бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения на период праздничных и нерабочих дней во всех органах власти, органах местного самоуправления, бюджетных учреждениях будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц. На случай возможных ситуаций аварийного и чрезвычайного характера — проведена корректировка расчёта сил и средств; создан необходимый запас материально-технических и финансовых ресурсов. Кроме того, объекты, задействованные в проведении праздничных мероприятий, в том числе массовых, должны будут пройти внеплановые комиссионные обследования.

Также была поставлена задача в предпраздничные и праздничные дни усилить работу общественного пассажирского транспорта. Дополнительное внимание будет уделено безопасности при перевозке организованных групп детей к местам проведения праздничных мероприятий и обратно.