В лесных массивах специалисты приступили к обработке территорий от насекомых вредителей. За время работ планируется обработать порядка пяти тысяч гектаров леса. Необходимые мероприятия проведут на территории девяти лесничеств.

Как сообщает областная администрация, участки, где требуется обработка, определяются по результатам проводимых на землях лесного фонда обследований. Так, наиболее значительные очаги вредных организмов были выявлены в Калачевском и Кумылженском районах, городском округе-город Михайловка.

Опасность для зелёных насаждений области представляют рыжий и обыкновенный сосновые пилильщики, звездчатый и красноголовый пилильщики-ткачи, пяденица зимняя. С целью подавления их численности в конце апреля, мае и июне будет произведена обработка лесов с использованием химических и биологических препаратов — график размещён на сайте.

Планируется задействовать как авиацию, так и наземную технику — генератор аэрозольной регулируемой дисперсности (ГАРД), обеспечивающие хорошее покрытие заражённой территории. Применяемые методы позволяют эффективно ликвидировать массовые очаги распространения опасных вредителей.

Добавим, в период проведения санитарных мероприятий вводятся ограничения на посещения лесов. Для информирования населения устанавливаются предупредительные аншлаги в местах проведения работ, а также с помощью шлагбаумов перекрываются дороги, проходящие через участки, подлежащие обработке.