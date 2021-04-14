Уже в эти выходные состоится запуск нового проекта Волгоградского областного краеведческого музея — «Джип-туры по Волгоградской области». Первая экспедиция «Эпоха героев» в рамках проекта состоится 18 апреля в Международный день памятников и исторических мест. Участники экспедиции проедут по местам боёв Сталинградской битвы, узнают историю войны, посетят мемориалы и увидят памятники, посвящённые битве на Волге.

По данным регионального комитета культуры, маршрут будет проходить через мемориальный комплекс на Лысой горе, братскую могилу в поселке Майском, монумент «Соединение фронтов», Калачёвский краеведческий музей, братскую могилу в селе Песковатке, мемориал «Россошки» и другие мемориалы. Протяженность маршрута составит около 200 километров.

Экспедиция «Эпоха героев» напомнит её участникам о мужестве и беззаветном служении своей Родине наших дедов и прадедов, о великом подвиге народа.

Старт намечен на 8:00 на Лысой горе в Советском районе г. Волгограда. Требования к участникам: автомобили с колесной формулой 4х4, наличие троса, аптечки, лопаты и продуктов питания. Телефон для справок +7-917-846-24-89.