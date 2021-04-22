23 апреля сотрудники Волгоградского областного краеведческого музея проведут первую в этом году пешеходную экскурсию «От собора Александра Невского до памятника Петру I». Экскурсия будет проходить по памятным местам Центрального района г. Волгограда. Начнется экскурсия от знака «нулевой километр» на Площади Павших борцов, пройдет по Аллее Героев и завершится на центральной набережной у памятника Петру I.

Как сообщает пресс-служба музея, во время экскурсии участники познакомятся с историей жизни Александра Невского – государственного деятеля и полководца, а также с историей строительства собора в его честь в нашем городе, узнают о визитах в город Царицын императоров Петра I, Александра II и Александра III. Кроме того, экскурсанты познакомятся с прошлым города: строительством крепости, названиями старых улиц, полюбуются прекрасными зданиями «сталинского ампира» — символом возрожденного Сталинграда.

Запись на экскурсию по телефонам: (8442) 38-84-39, (8442) 38-84-37. Начало в 16:00.