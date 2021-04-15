Волгоградцев приглашают на экскурсию в Александровский сад, которую проведет Волгоградский областной краеведческий музей в рамках проекта «Благоверный князь Александр Невский», посвящённый 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского. Гостей ждет новая экскурсия «Кто на Русь с мечом придёт…», которая состоится 18 апреля.

Как сообщает областной комитет культуры, увлекательная экскурсия «Кто на Русь с мечом придет…», приуроченная ко Дню воинской славы России и Дню победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, состоится рядом с собором Александра Невского. Участники мероприятия узнают о жизненном пути великого князя Александра, о его вкладе в защиту и становление Русской земли, познакомятся с историей строительства собора Александра Невского в XX и XXI вв. Начало в 11:00. Телефоны для записи: (8442) 38– 84-39, 38-84-37.