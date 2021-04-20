На этой неделе в Волгоградском областном краеведческом музее открывается выставка «Светлое Христово Воскресение», где будут представлены раритетные экспонаты, а также уникальная сувенирная линейка.

По данным регионального комитета культуры, на выставке будут представлены редкие иконы, богослужебные книги, пасхальные облачения духовенства, праздничные открытки начала XX века и современные, макеты царицынских храмов, а также интересная коллекция сувенирных пасхальных яиц.

Выставка «Светлое Христово Воскресение» откроется 21 апреля в 12:00 по адресу: пр. Ленина, 5а.