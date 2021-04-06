В Волгограде заработали номера «горячих линий» по вопросам назначения ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. С июня прошлого года данную выплату смогли оформить свыше 70 тысяч семей.

Как сообщает областная администрация, жители региона могут обратиться по номерам: 8(8442) 30-81-98, 30-82-19, 30-80-31, 30-80-44 и выделенным номерам в районных центрах соцзащиты.

Напомним, детские пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно назначаются сроком на 12 месяцев. Получатели федеральной выплаты могут подать заявления на перерасчет выплаты с 1 апреля и до конца 2021 года через единый портал госуслуг, МФЦ или центр соцзащиты по месту жительства, при этом у семьи сохранится право получать ранее назначенную выплату до истечения 12-месячного срока, на который она была назначена.