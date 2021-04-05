Работы ведутся в рамках инвестпрограммы на участке по ул. им. Римского-Корсакова от ул. Продольной до ул. им. Павлика Морозова. Проектом предусмотрено устройство водопровода диаметром 150 мм на территории протяженностью 544 м.

На данном участке в частном секторе проживает около 1000 абонентов «Концессий водоснабжения». В целях улучшения качества услуг было принято решение заменить существующие сети на новые, увеличив диаметр трубопровода.

В данный момент подрядчик уже выполнил основную часть работ: специалисты увеличили диаметр сетей со 100 мм до 150 мм на протяжении 477 м и установили все водопроводные колодцы. В ближайшее время коммунальщики проложат еще 67 м водопровода. После завершения работ по прокладке водопроводной сети будут выполнены гидравлические испытания, промывка, дезинфекция и переврезка абонентов.

Повышение качества и доступности услуг – приоритетная задача работы «Концессий водоснабжения». Напомним, в рамках реализации инвестпрограммы во всех районах Волгограда проводится строительство новых и обновление изношенных коммуникаций, проложенных 30-70 лет назад. С помощью модернизации водопроводно-канализационного хозяйства решаются задачи по снижению общего процента износа сетей.