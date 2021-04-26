Водоканал завершил работы по замене трубопровода диаметром 150 мм и установке канализационных колодцев на участке по ул. им. Римского-Корсакова от ул. Продольной до ул. им. Павлика Морозова. На данной территории в частном секторе проживает около 1000 абонентов «Концессий водоснабжения».
Теперь специалистам необходимо осуществить переврезку абонентов. Для того, чтобы подключить пользователей к новым сетям, 27 апреля с 8:00 до 20:00 будет приостановлена подача холодного водоснабжения по следующим адресам:
- Ул. Миусская, 1-17; 2-18, 31-67, 36-66
- Ул. Сестрорецкая, 1-69, 2-68
- Ул. Баженова, 1-43; 2-44,
- ул. Кемеровская, 13-55, 14-48
- ул. Хуторская, 35-81; 56-88; 59-73
- ул. Сульская, 23-65; 26-72
- ул. Продольная, 127-165; 140-176
- ул. Ген. Гурова, 2-28
- ул. Батюка, 1-25, 2-26
- ул. Колесникова, 1-13; 2-20
- ул. Щаденко, 9
- ул. Хорошева, 39
- ул. Третьяковская, 53; 38-50
- ул. Жмеринская, 10-22; 13-17
- ул. П. Морозова, 75а; 156
- ул. Раздольная, 59-71; 82-96
- ул. П. Осипенко, 83-95; 96-98
На время выполнения работ будет организован подвоз воды. С графиком подвоза воды можно ознакомиться на главной странице сайта компании investvoda.ru. Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать по телефону Контакт-центра 99-67-96.