Водоканал завершил работы по замене трубопровода диаметром 150 мм и установке канализационных колодцев на участке по ул. им. Римского-Корсакова от ул. Продольной до ул. им. Павлика Морозова. На данной территории в частном секторе проживает около 1000 абонентов «Концессий водоснабжения».

Теперь специалистам необходимо осуществить переврезку абонентов. Для того, чтобы подключить пользователей к новым сетям, 27 апреля с 8:00 до 20:00 будет приостановлена подача холодного водоснабжения по следующим адресам:

Ул. Миусская, 1-17; 2-18, 31-67, 36-66

Ул. Сестрорецкая, 1-69, 2-68

Ул. Баженова, 1-43; 2-44,

ул. Кемеровская, 13-55, 14-48

ул. Хуторская, 35-81; 56-88; 59-73

ул. Сульская, 23-65; 26-72

ул. Продольная, 127-165; 140-176

ул. Ген. Гурова, 2-28

ул. Батюка, 1-25, 2-26

ул. Колесникова, 1-13; 2-20

ул. Щаденко, 9

ул. Хорошева, 39

ул. Третьяковская, 53; 38-50

ул. Жмеринская, 10-22; 13-17

ул. П. Морозова, 75а; 156

ул. Раздольная, 59-71; 82-96

ул. П. Осипенко, 83-95; 96-98

На время выполнения работ будет организован подвоз воды. С графиком подвоза воды можно ознакомиться на главной странице сайта компании investvoda.ru. Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать по телефону Контакт-центра 99-67-96.