«Концессии теплоснабжения» продолжают мероприятия по реструктуризации платежей в адрес владельцев облигаций. Руководством компании принято решение перенести выплаты по облигациям 1-ой серии 4-го купонного периода на более поздний срок. Реструктуризация данного долга будет осуществляться посредством механизма технического дефолта.

Эта стандартная процедура позволит в соответствии с действующим законодательством произвести выплаты инвесторам в более поздние сроки, при этом не влияя на производственную деятельность «Концессий теплоснабжения». Оказание услуг проходит в штатном режиме, компания осуществляют все текущие платежи в адрес своих контрагентов.

Напомним, в настоящее время объем инвестиций, вложенных в водопроводно-канализационное хозяйство, составляет 6,4 млрд руб. В модернизацию теплового хозяйства концессии инвестировали 4,3 млрд руб.

Аполлон Периклович Карибов, кандидат экономических наук, доцент:

«Объявление процедуры технического дефолта хотя и не такое частое явление в современных крупных компаниях, но она далеко не всегда означает банкротство эмитента, и чаще всего завершается урегулированием задолженности. Преодолев финансовые сложности, компания может расплатиться с долгами и продолжить осуществлять производственную и финансовую деятельность. Чаще всего в случае объявления технического дефолта проводится встреча руководства компании с владельцами облигаций, по которым вовремя не были осуществлены выплаты. На данной встрече оговариваются варианты реструктуризации образовавшейся задолженности: перенесение сроков выплаты, возможность произвести погашение номинала облигаций частями в течение дополнительного срока и др».