Сразу же после окончания отопительного сезона концессии начали подготовку системы теплоснабжения к осенне-зимнему сезону 2021-2022. Так, специалисты проверят около 1603 км сетей теплоснабжения.

Планово-предупредительный ремонт является ключевым мероприятием по подготовке теплового хозяйства к осенне-зимнему периоду. В это время на объектах теплоснабжения города проводится комплекс работ. В первую очередь, специалисты проверяют на прочность сети в ходе гидравлических испытаний. Для этого в трубы подают высокое давление.

Если в ходе гидроиспытаний выявляются слабые участки, их ремонтируют, а протечки устраняют. Поэтому особенно важно начинать подготовку к отопительному сезону заблаговременно. Это обеспечит стабильную подачу тепла абонентам в осенне-зимний период.

К сожалению, провести гидравлические испытания невозможно без приостановления ресурса горячего водоснабжения абонентам. График отключений можно посмотреть на главной странице сайта «Концессий теплоснабжения» https://teplovolgograd.ru/ в разделе «Потребителям».

Отметим, что профилактические работы в рамках подготовки к отопительному сезону начались также в тепловых пунктах и котельных. Эта работа включает текущий ремонт котлов, горелок и насосов, ревизию задвижек, проверку манометров и других контрольно-измерительных приборов.

Повышение качества и доступности услуг – основная задача «Концессий теплоснабжения». Напомним, общий объем уже вложенных инвестиций в модернизацию теплового хозяйства со стороны «Концессий теплоснабжения» составил более 4,3 млрд руб.