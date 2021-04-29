В парке «Комсомольский сад» с 1 мая стартует сезон мероприятий. Помимо запуска различных батутов, каруселей, прокатов машинок и велосипедов для детей и взрослых, состоится концерт, который пройдет на «Высокой («Зелёной») сцене» возле ёлки.

Как сообщают организаторы, 1 мая на Зелёной сцене выступит кавер-группа «Сделай громче!». В их программе прозвучат зарубежные и отечественные хиты. Начало концерта в 17:00. Вход свободный.

2 мая в парке состоится концерт группы «Воля де Маро», начало в 17:00. Вход свободный. А уже 3 мая в парк приглашают самых смелых на «свободный микрофон», где можно петь, читать стихи и прозу, басни и анекдоты, играть на гитарах-балалайках и прочих атрибутах творческих людей. Свободный микрофон установят на сцене Круглой площади к 17:00. Регистрация участников начнётся за полчаса там же.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.