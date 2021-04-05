Волгоградцев приглашают на празднование Всемирного дня цирка, центральным событием которого станет Парад Династий. Организатором мероприятия выступает Росгосцирк.

Как сообщает РИАЦ, в Волгограде 12 апреля в 16:00 состоится открытая репетиция на манеже Волгоградского цирка.

14 апреля запланирована высадка деревьев, в областном центре будет заложена аллея династий.

А уже 17 апреля – в День Цирка – волгоградцев ждет праздничное представление. Яркое шоу стартует в 14:30 перед центральным входом в цирк. Посетители получат памятные подарки – воздушные шарики и клоунские носики с логотипом праздника. В 16:00 на арене начнется грандиозная цирковая программа.

Праздничные мероприятия пройдут не только офлайн, но и в онлайн формате. 5 апреля в социальных сетях стартует конкурс костюмов клоуна, принять участие в котором смогут все желающие.