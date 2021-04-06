В рамках празднования Дня космонавтики Волгоградский планетарий приглашает на премьеру полнокупольного фильма «Буран», посвященного развитию отечественной космонавтики.

Как сообщает пресс-служба планетария, картина разработана Yota Lab совместно с N3 Design и Installtechno creative group. Благодаря новой проекционной системе планетария можно почувствовать масштабы космического корабля «Буран», который прямо «зависает» над зрителями, а также оценить более реалистичную картину звездного неба в Звездном зале.

Премьерный показ полнокупольного фильма «Буран» состоится

12 апреля в 16:00 и 18:00.

Стоимость билетов:

— детский 200 рублей

— взрослый 300 рублей

Приобрести билеты можно в кассе планетария перед началом сеанса или онлайн, перейдя по ссылке https://quicktickets.ru/volgograd-planetarij

Для коллективных заявок введётся бронирование по телефону

8 (8442) 24-18-80

По всем имеющимся вопросам, просьба обращаться по телефону:

8 (8442) 24-18-80