Центр социальных программ РУСАЛа проводит конкурс, в котором может поучаствовать любой житель нашего города. Публикуем 5 простых шагов, как это сделать.

1. Подумайте, что бы вам хотелось озеленить? Какие деревья, кустарники нужны? Чего кроме озеленения не хватает вашему двору – лавочки, тротуар, заборчик?

2. Соберите команду. Это может быть ваша семья, друзья и соседи.

3. Набросайте план работ и бюджет. Что нужно купить, чтобы во дворе точно стало лучше – березу или яблоню, а может что-то другое? Продумайте все детали вашего проекта.

4. Обратитесь в вашу Управляющую компанию или ТСЖ и заручитесь поддержкой. Заявку могут подать только юридические лица, поэтому без организации, которая занимается вашим домом не получится. Запросите все документы, которые требуются на сайте.

5. До 3 мая заполните заявку на сайте конкурса volna.fcsp.ru. Заявки принимаются только в электронном виде.

В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, управляющие компании и товарищества собственников жилья.

География конкурса: г. Волгоград; г. Бокситогорск (Ленинградская область); г. Кандалакша (Мурманская область); гг. Красноярск, Дивногорск, Ачинск, Ачинский район, Шарыповский район, пгт. Таежный (Красноярский край); гг. Саяногорск, Сорск (Республика Хакасия); гг. Братск, Тайшет, Тайшетский район, Шелехов, Шелеховский район (Иркутская область); гг. Новокузнецк, Белогорск (Кемеровская область); гг. Североуральск, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Михайловск (Свердловская область).

Проекты-победители получат гранты до 100 тысяч рублей.

Хотим напомнить, что традиции благоустройства городов присутствия компании РУСАЛ заложены ее основателем — Олегом Владимировичем Дерипаска.