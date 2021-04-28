В регионе стартовала ежегодная акция «Георгиевская лента». К 9 мая более ста волонтёров раздадут пятьдесят тысяч экземпляров.

Как сообщает областная администрация, в рамках акции «Волонтёры Победы» по всей области раздадут порядка 50 тысяч ленточек, а также расскажут об истории символа и как его правильно носить. Точки определены в Среднеахтубинском, Новоаннинском, Еланском, Николаевском, Суровикинском, Калачевском районах, а также городе Камышине.

В Волгограде знак отличия будут раздавать 5 и 8 мая с 14:00 до 16:00. В Центральном районе встретить волонтёров можно возле исторического парка «Россия — моя история», на Аллее героев, Площади Ленина, Привокзальной площади, у Вечного огня на площади Павших Борцов. В Ворошиловском — на площади Советской и в сквере имени Саши Филиппова. Точками выдачи Георгиевских лент в Тракторозаводском районе станут площадь Дзержинского и парк Памяти, в Дзержинском — «Семейный» парк на Семи Ветрах и сквер на пересечении проспекта Жукова и улицы Хорошева, в Кировском — парк «Авангард»; в Советском – пересечение Университетского проспекта с улицей Казахской, а также пешеходные зоны возле ТРЦ «Акварель». В Краснооктябрьском районе волгоградцы и гости города смогут получить георгиевские ленточки и услышать рассказ о его истории в Парке 70-летия Победы и в сквере Металлургов. В Красноармейском районе — на бульваре Энгельса и в парке «Юбилейный».