На следующей неделе 23 апреля в детских библиотеках Волгограда состоится ежегодная всероссийская акция «Библиосумерки — 2021». В этом году темой для проведения акции стало 60-летие полета первого человека в космос и празднование Года науки и технологий. Акция в онлайн-формате пройдет под девизом «Книга — путь к звездам». Ребят и их родителей ждет увлекательное знакомство с бескрайним миром космоса, участие в познавательных викторинах, интерактивных играх, турнирах, квестах и мастер-классах.

Увлекательные мероприятия, посвященные полету Юрия Гагарина, будут идти нон-стоп в течение 4-х часов – с 16:00 до 20:00. Так, юные волгоградцы смогут пройти квест «Через тернии к звездам», посетив тематический пост «Космонавтика: вчера, сегодня, завтра» на сайте Центральной городской детской библиотеки им. А.С. Пушкина http://bibliodeti-olg.ru/news/kvest_cherez_ternii_k_zvyezdam.html Здесь же можно будет принять участие в видео-беседе «Сказки бабушки Глафиры» и познакомиться с интерактивной книжной выставкой «Дорога в космос».

Читатели библиотеки-филиала №6 Красноармейского района узнают о достижениях космонавтики, сложат пазлы для участия виртуального космического «Путешествие к звездам», познакомятся с интересными фактами о космосе на страничках социальных сетей https://vk.com/club73056170 и https://ok.ru/detskaya.biblioteka6.

Библиотека-филиал №7 Тракторозаводского района приглашает волгоградцев принять участие в литературном калейдоскопе «Все звёзды книжного мира» и викторине «Там, на неведомых планетах» (по книгам К. Булычёва о приключениях Алисы Селезневой), а также узнать, как работает космическое книжное кафе и фотозона «Седьмое небо». Все подробности на страничке библиотеки https://vk.com/club111574391.

Самые юные читатели библиотеки-филиала №10 Советского района смогут поиграть в интерактивную игру и ответить на вопросы викторины «Чтобы космонавтом стать, нужно очень много знать», а затем посетить вечерний кинозал и посмотреть мультфильм «Смешарики. ПИН-код», пройдя по ссылкам https://ok.ru/profile/579205995831 и https://vk.com/id94314207.

Любознательные читатели библиотеки-филиала №17 Тракторозаводского района увидят, как устроен скафандр космонавта, побывают на онлайн-уроке «Первые космонавты» и отправятся в литературное путешествие «Со звездными капитанами по вселенной» на страничке https://vk.com/wall475486109_1189.

Виртуальное путешествие «Вперед, к звездам!» и виртуальная фото-выставка «Космические фантазии» (полёты будущего) ждут всех, кто заглянет 23 апреля в 16.00 на странички социальных сетей филиала-библиотеки №18 Красноармейского района Волгограда https://ok.ru/detskaya.biblioteka18/statuses/all и https://vk.com/dbiblio2017.

Сразу пять интеллектуальных площадок – «Математика в стране сказок», «Физика как наука открытий», «Биология как наука познания живой природы», «География как наука о Земле» и «Литература как искусство слова» предлагает посетить в онлайн формате библиотека-филиал №12 Тракторозаводского района Волгограда (https://vk.com/public194098294). Здесь состоится турнир знаний «Читающие дети – умнее всех на свете!». Награждение победителей книгами о космосе состоится 26 апреля в библиотеке по адресу ул. Ополченская, 48.

Юных интеллектуалов также ждут на заседании клуба «Золотой ключик», интерактивной игре-викторине «Космос — далёкий и близкий», книжном обзоре «Он сказал «Поехали!» на страничках https://instagram.com/detskaya_biblioteka8, https://ok.ru/profile/548346897655 и https://vk.com/id244594449 библиотеки-филиала №8 Краснооктябрьского района Волгограда.

Частью акции «Библиосумерки — 2021» станет флешмоб «ПОЕХАЛИ!». Все желающие могут записать на видео знаменитую фразу Юрия Гагарина — «Поехали!» и отправить ролик на странички соцсетей библиотек-участников всероссийской акции. Как и где это будет сделано — зависит от выдумки и фантазии исполнителя.

В этот же день, 23 апреля, будут подведены итоги межрегиональной акции «Космос говорит по-русски». Участники могут разместить видеозаписи, содержащие чтение отрывков из произведений об отечественной космонавтике, продолжительность не более 5 минут, на своей странице в социальных сетях с хэштегом #космос_говорит_по_русски2021. Дипломы участников акции можно будет скачать на сайте Центральной городской детской библиотеки им. А.С. Пушкина http://bibliodeti-volg.ru.