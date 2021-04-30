В связи с проведением ремонтных работ в Советском районе будет временно отключена подача газа. Как сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», поставка газа будет временно приостановлена 20 мая 2021г. с 8:00 до 20:00 потребителям, проживающим в Советском районе Волгограда по следующим адресам:

Индивидуальные жилые дома пос. Горьковский:

ул. М. Горького ж.д. № 1, 2, 2А, 2Г, 2Д, 2К, 3-11, 13, 15, 17, 19, 19А, 19Б, 19Д, 21, 23, 25, 27;

ул. Крымская ж.д. № 2-5, 7, 8, 10-13, 15, 19-23, 25-27, 29-31, 33, 34, 36, 37, 39-43, 40А, 46-50, 50Б, 53, 56, 58, 60, 61, 62, 64-67, 74-80, 84, 87, 87А, 88, 89, 91, 91А, 92, 94, 95, 96, 98А, 99, 100, 102, 104, 105;

ул. Лесная ж.д. № 8, 10, 10А, 12, 12А, 14, 16;

ул. Октябрьская ж.д. № 1, 7, 15;

ул. Терешковой ж.д. № 1Д, 1А, 1Б, 1Б(3А), 1В, 1И, 1/3, 1/4, 3М;

ул. Степная ж.д. № 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 6А, 7, 7А, 9, 14, 14Б, 16, 18, 18А, 18Б, 18Г, 19, 20, 26, 28, 30, 31, 32, 34;

ул. Степная ж.д. № 6, 6А, (с индивидуальными ГРПШ);

ул. Голубятникова ж.д. № 17 (с индивидуальными ГРПШ);

ул. Волгоградская ж.д. № 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134А, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150;

ул. Первомайская ж.д. № 3а;

ул. Терешковой, 1И – ООО «ГазЭнергоМонтаж»;

ул. Лесная, 18 — ООО «ГазЭнергоМонтаж»;

ул. Курочкина, 8 — ООО «ГазЭнергоМонтаж»;

ул. Крымская, 101 – ООО «Прадо»;

ул. М.Горького, 2Д — ООО «Прадо»;

ул. Голубятникова, 15, 19, 21 – ООО «Городская газовая служба»;

ул. Степная, 33, 35, 36, 37, 38 — ООО «Городская газовая служба».

Многоквартирные жилые дома пос. Горьковский:

ул. Волгоградская ж.д. № 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 152, 154, 158, 160, 162, 164;

ул. Терешковой ж.д. № 4-12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 36, 38, 38/1, 40;

ул. Слепцова ж.д. № 1, 3, 4, 5, 6;

ул. Голубятникова ж.д. № 2, 3, 3А, 4А, 5, 6, 7, 10-13;

ул. Молодежная ж.д, № 9, 13;

ул. Деповская ж.д. № 3-10, 12;

ул. Октябрьская ж.д. № 2, 4, 6, 8.

Во избежание несчастных случаев, просим наших потребителей быть предельно внимательными, и не оставлять в указанные часы включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

96-91-73, 96-91-74 (абонентский отдел Советского района),

34-04-34 («Контакт-центр»).