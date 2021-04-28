Члены комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий регионального парламента приняли решения о создании инициативной группы жителей региона по проведению референдума о часовом поясе. Данный вопрос будет рассматриваться Волгоградской областной думой.

По данным РИАЦ, 14 апреля 2021 года ходатайства группы граждан о регистрации их в качестве инициативной группы по проведению областного референдума о часовом поясе и протокола собрания поступили в ИКВО. Накануне в ходе заседания было принято решение о направлении этих документов в Волгоградскую областную думу, чтобы парламентарии приняли решение о том, соответствует ли формулировка вопроса требованиям законодательства.

— В течение 15 дней со дня получения данного ходатайства и приложенных к нему документов Волгоградская областная избирательная комиссия провела проверку их на соответствие действующему законодательству и установила, что они отвечают требованиям закона, — пояснил председатель ИКВО Виктор Черячукин. – Инициативная группа состоит из 24 человек при минимальной численности, установленной законом, в 20 человек. Все они имеют право на участие в референдуме и право на участие в инициативной группе. Все данные о членах инициативной группы надлежащим образом оформлены и подписаны. В связи с этим на заседании избирательной комиссии Волгоградской области было принято решение о направлении этих документов в Волгоградскую областную думу.

27 апреля, выслушав докладчика, члены комитета решили рекомендовать Волгоградской областной думе принять проект постановления о создании инициативной группы по проведению «часового» референдума. По этому вопросу повестки заседания парламентарии проголосовали единогласно.