В конце апреля Государственный архив Волгоградской области представит волгоградцам выставку архивных документов «Письма Победы», приуроченную к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Экспозиция является итогом реализации краеведческо-патриотического проекта «Письма Победы».

По данным областного комитета культуры, экспозиция построена по хронологическому принципу и последовательно расскажет об изменении содержания военной переписки от 1941 года до 1945 года. Все документы – подлинные письма с фронта, фотографии бойцов – авторов писем, удостоверения и другие – поступили на хранение в архив в 2020 году в рамках проекта «Письма Победы» от жителей Волгограда и Волгоградской области. Эти уникальные свидетельства истории будут впервые включены в экспозицию, а некоторые из них озвучены учащимися школ Волгограда на презентации.

Гости мероприятия станут свидетелями жизненных историй участников войны, описанных на почтовых карточках с цветными иллюстрациями, лозунгами и изречениями на оборотах. В выставочный проект включено письмо очевидца событий Георгия Зыкова, датированное 9 мая 1945 года, который находился в этот день в Берлине.

В презентации примут участие ветераны Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., представители Волгоградского областного военкомата, участники проекта «Письма Победы», историки, краеведы, школьники и представители общественных организаций.

Презентация выставки состоится 30 апреля в Государственном архиве Волгоградской области по адресу: Волгоград, ул. Коммунистическая, 30. Начало в 10:00. Справки по телефону 8(8442) 30-99-10.