К 85-летнему юбилею со дня рождения волгоградского археолога Владислава Ивановича Мамонтова (13.04.1936–03.11.2019) Сектор краеведения Волгоградской ОУНБ им. М. Горького подготовил книжную выставку «Человек из «Легенды»». Организаторы уверены, что выставка будет интересна всем увлекающимся наукой археологией, а также тем, кто лично знал, работал и учился у выдающегося педагога и исследователя региона.

Владислав Иванович Мамонтов уроженец Сталинграда. Его детство пришлось на тяжелейшие военные годы, оставившие на всю жизнь неизгладимый след в его памяти.

В 1958 году он поступил в Сталинградский государственный педагогический институт на историко-филологический факультет. С 1959 года участвовал в работе археологической экспедиции Ленинградского отделения Института археологии АН СССР, возглавляемой В. П. Шиловым. С 1964 года вёл самостоятельные археологические раскопки. Им были исследованы десятки курганных могильников – составной части историко-культурного наследия края – почти во всех районах Волгоградской области, раскопаны сотни курганов, собран огромный материал, составивший основу археологической коллекции Волгоградского областного краеведческого музея и многих других районных музеев.

В 1963 году В. И. Мамонтовым создан молодёжный археологический клуб «Легенда», бессменным «предводителем» которого он был более 40 лет.

В. И. Мамонтов – автор более 150 научных статей и монографии «Древнее население левобережья Дона», а также организатор и редактор серии научных сборников «Древности Волго-Донских степей», в которых публикуются материалы археологических раскопок.

Как сообщает пресс-служба библиотеки, на выставке представлены материалы о биографии, научной, просветительской, общественной деятельности В. И. Мамонтова. Также в экспозиции имеются и его научные труды по археологии, публикации в научных продолжающихся изданиях, в журнале «Здоровье и экология», в которых исследователь подробно рассказывает о многочисленных экспедициях, ведущих археологические раскопки.

Работа выставки продлится до 30 апреля 2021 года. Возрастное ограничение: 12+

Ждем всех заинтересованных в Библиотеке:

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