Совсем скоро городские фонтаны начнут работать. На данный момент специалисты готовят сооружения к пуску. Сезон фонтанов стартует в период майских праздников. Одними из первых к теплому сезону начали готовить фонтаны в Центральном районе. В ближайшие дни аналогичные мероприятия будут проведены на всех сооружениях, после чего объекты будут поэтапно запускаться.

​Как сообщает городская администрация, в настоящее время специалисты МБУ «Волгоградзеленхоз» проводят работы на фонтане «Искусство», расположенном на верхней террасе Центральной набережной. С чаши архитектурного сооружения уже сняли настил, защищающий оборудование в зимнее время. Теперь коммунальная служба приступила к расконсервации системы гидросооружения – проходит регулирование форсунок и тестовый запуск. Накануне тестирование успешно прошел плоскостной фонтан возле качелей на террасе.

Продолжается подготовка к новому сезону декоративного пруда на Центральной набережной. Специалисты уже очистили систему фильтрации, сформировали основание из щебня и кварцевого песка. Сегодня коммунальная служба установит форсунки и проведёт наполнение пруда. Декоративный водоём наполняют заранее для того, чтобы он прогрелся до температуры, комфортной для пребывания рыб. Также на объекте предстоит настроить режим работы фильтров и рециркуляции воды и расставить по дну декоративные растения.

В ближайшие дни на всех фонтанах специалисты вернут на место демонтированное на время зимы оборудование, наладят его работу, проверят состояние инженерных систем, отрегулируют высоту струй. Перед запуском сооружения в обязательном порядке проходят тестовые испытания, а затем поэтапно вводятся в штатный режим работы.

Во всех районах Волгограда создавать прохладу в этом году будут свыше 20 фонтанов. С каждым годом их количество увеличивается – новые объекты появляются в рамках реконструкции существующих и создания новых общественных территорий. Так, в прошлом году в Волгограде заработали еще два фонтана — в парке Аттракционов в Тракторозаводском районе и в парке 70-летия Победы Краснооктябрьского района. В текущем году на нижней террасе набережной планируется открыть четыре новых светодинамических фонтана разной конфигурации.