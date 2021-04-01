На мостовом переходе Волжской ГЭС дорожные работы выполнены уже более чем на 70%. Работы ведутся ежедневно, на объекте задействовано 87 рабочих и 10 единиц спецтехники.

Как сообщает областная администрация, работы третьего, завершающего, этапа выполняются на участке протяженностью 884 метра. Мостовики продолжают разборку сточного треугольника и монолитных конструкций на стороне, примыкающей к железнодорожным путям; выполняется ремонт плиты пролетного строения; также специалисты демонтируют изношенное асфальтобетонное покрытие и старую гидроизоляцию проезжей части.

Для соблюдения технологических процессов и запланированных сроков ремонта, на мосту с 5 апреля организуют реверсивное движение по одной полосе. Такое решение подрядчик принял для недопущения разрывов гидроизоляции и монолитного бетона. Кроме того, для снижения динамических нагрузок на бетон пролетных строений в период набора прочности конструкций также будет ограничено движение грузового транспорта по дороге через Волжскую ГЭС.