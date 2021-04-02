Для удобства футбольных болельщиков в день проведения футбольного матча «Ротор» – «Локомотив» на стадионе «Волгоград Арена», который состоится 3 апреля, в Волгограде назначены дополнительные рейсы электричек.

Как сообщает пресс-служба Приволжской ЖД, в этот день для болельщиков будут курсировать следующие электрички:

-№ 6328 Шпалопропитка – Краснооктябрьская отправлением со ст. Шпалопропитка в 12:10, прибытием на о.п. Мамаев Курган в 13:19, прибытием на ст. Краснооктябрьская в 13:26. Электропоезд проследует со всеми остановками, кроме о.п. Завод им. Кирова.

-№ 6329 Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправлением со ст. Краснооктябрьская в 16:21, отправлением с о.п. Мамаев Курган в 16:31, прибытием на ст. Шпалопропитка в 17:35. Электропоезд проследует со всем остановками, кроме о.п. Обувная фабрика, о.п. Горная поляна, о.п. Завод им. Кирова, о.п. Лесобаза.