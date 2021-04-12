С начала и до конца апреля в регионе проходить эко-марафон3, в рамках которого любая организация, учреждение, учебное заведение, предприятие или житель региона смогут сдать в переработку макулатуру. Для этого необходимо всего лишь оставить заявку на сайтах Сдай-Бумагу.рф или Sdai-Bumagu.com и компания-переработчик вывезет на специализированную площадку.

Как сообщает региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, уже несколько лет Волгоградская область участвует в эко-марафоне «Переработка», целью которого является возрождение традиций сбора макулатуры, стимулирование населения к раздельному сбору отходов и повышение экологической ответственности населения за состояние окружающей среды. Специалисты подсчитали: одна семья выбрасывает в мусорное ведро два взрослых дерева за год, в итоге тонны полезного вторсырья гниют на полигонах и свалках.

Девиз марафона – «Сдай макулатуру — спаси дерево!». Проект рассчитан, прежде всего, на предприятия и учреждения. Для участия в нем необходимо собрать 300 и более килограммов макулатуры и зарегистрироваться на сайте Сдай-Бумагу.рф или Sdai-Bumagu.com. Отход вывозит компания-переработчик согласно расписанию акции.

Акция проходит 2 раза в год в виде соревнований между муниципальными районами. Для победителей предусмотрены призы. Все участники акции будут награждаться саженцами деревьев и благодарностями, а самые результативные – денежными премиями.

Как и какую бумагу подготовить к сдаче можно узнать на сайте эко-марафона.