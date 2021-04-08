В Волгограде и Волжском сезонные автобусные маршруты приступят к работе с 10 апреля. Чуть позднее будут открыты маршруты и в других муниципалитетах: с 17 апреля в Камышине и с 24 апреля в Урюпинске.

Как сообщает областная администрация, в активный дачный период почти 800 тысяч жителей Волгоградской области смогут приобрести льготные проездные билеты, цена которых будет составлять на городском автобусе 200 рублей, на пригородном автобусе — 300 рублей.

По данным регионального комитета социальной защиты населения, оформление проездных в дачный период будет идти без учёта доходов граждан. В пунктах продажи билетов необходимо будет предоставить документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий льготную категорию, а гражданам предпенсионного и пенсионного возраста — женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет — паспорт.