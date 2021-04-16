В апреле в двух районах Волгограда будет частично отключена подача газа. Как сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», отключение газа связано с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения.

Так, 20 апреля с 10:00 до 17:00 будет временно приостановлена поставка газа потребителям, проживающим в Красноармейском районе Волгограда по следующим адресам:

— ул. Плеханова, 75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97;

— ул. Ленинаканская,86,76,74,72,70.

Во избежание несчастных случаев, убедительная просьба не оставлять в указанные часы включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

62-31-11, 62-66-62 (абонентский отдел Красноармейского района),

34-04-34 («Контакт-центр»).

28 апреля с 7:00 до 21:00 будет временно приостановлена поставка газа потребителям, проживающим в Советском районе Волгограда по следующим адресам:

ул. Терешковой, 15,17,19,21,54;

ул. Волгоградская, 1/5,1/6,1/7,1/8,1/9.

Во избежание несчастных случаев, убедительная просьба не оставлять в указанные часы включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

96-91-73, 96-91-74 (абонентский отдел Советского района),

34-04-34 («Контакт-центр»).