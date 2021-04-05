В середине апреля в региональном ботаническом саду состоится выставка кактусов и суккулентов. Посещение выставки не требует предварительной записи, стоимость билетов составляет 100 рублей.

Как сообщает пресс-служба ботанического сада, на выставке гости смогут увидеть: кактусы, агавы, молочаи, алоэ, толстянки и другие удивительные творения природы самых причудливых форм и размеров. На территории будет обустроено несколько тематических фотозон, а также работа магазина с широким ассортиментом продукции ботанического сада и не только.

Выставка будет работать с 12 по 17 апреля. 17 апреля коллекционеры — участники выставки будут реализовывать излишки.

Гостей ждут по адресу: г.Волжский, ул.Набережная, 2л.

Режим работы: с 9:00 до 12:00, 13:00 до 16:00