Служба занятости населения Волгоградской области в 2021 года на время летних каникул трудоустроит более трёх тысяч подростков. Адресная работа по вопросу организации временных рабочих мест для несовершеннолетних идёт с руководителями компаний, органами исполнительной власти и местного самоуправления.

Как сообщает областная администрация, свой первый опыт работы в свободное от учёбы время смогут получить ребята в возрасте от 14 до 18 лет (для тех, кто младше 15 лет потребуется письменное согласие родителей или законных представителей).

Они будут заняты в благоустройстве и озеленении, несложных технических работах в учреждениях, помощи делопроизводителям, архивариусам. При этом весь период работы войдёт в трудовой стаж подростков, с ребятами также заключат трудовой договор. Кроме заработной платы в размере не ниже минимального размера оплаты труда за полный отработанный месяц, в период участия во временных работах подростки получат материальную поддержку за счёт средств областного бюджета в размере 1500 рублей в месяц.

Отметим, что высокий интерес к созданию временных рабочих мест для подростков проявляют промышленные компании, производители пищевой продукции, представители сферы обслуживания. Так, традиционными партнёрами центров занятости при организации занятости несовершеннолетних являются «Красный Октябрь», Еланский молсыркомбинат, ООО «Волма», ООО «Волгохлеб», ООО «Югпищеторг» и другие; активное участие в программе принимают коммунальные, медицинские организации, образовательные и соцучреждения. Желающим трудоустроиться необходимо обращаться в центры занятости населения по месту жительства.