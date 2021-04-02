Билайн создал компанию ООО «ВымпелКом-Информационные технологии» («ВК-ИТ») для самостоятельной разработки ИТ-продуктов, например, мобильных приложений.

Как сообщила пресс-служба оператора, в первый год работы новой компании планируется привлечь около 200-300 сотрудников. Так как в Билайн идет масштабная цифровизация, их количество может увеличиться. Все сотрудники будут работать полностью удаленно, в ряде регионов планируется создать рабочие пространства в формате CoWorking или Coloborative Space.

«ВК-ИТ» будет разрабатывать и поддерживать системы, связанные с биллингом, электронной коммерцией, работой с клиентами, планированием и отслеживанием заказов, управлением сетями радиодоступа, производительностью сети, и другие системы.

Компания «ВК-ИТ» создана в рамках стратегии развития центров компетенций, которую Билайн реализует последние несколько лет. Ранее были созданы центры компетенций в Big Data, техническом блоке и других подразделениях компании.