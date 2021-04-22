Для увеличения покрытия сети 4G в Волгоградской области Билайн приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству владельцев зданий, земельных участков и других видов недвижимости, готовых предоставить в аренду свои площади для размещения оборудования связи (для базовой станции требуется не более 16 квадратных метров). В результате развития сети 4G абоненты получат качественные мобильные сервисы дома, на работе, за городом и в дороге, а арендодатели — долгосрочное и стабильное партнерство.

Для рассмотрения информации об объектах недвижимости собственник может в любое время отправить заявку на электронный адрес [email protected]

Жители могут быть уверены в безопасности устанавливаемого оборудования: прежде чем начать работы по запуску новой базовой станции компания проводит экспертизу проекта с учетом санитарных и строительных норм.

Абоненты Билайн в Волгоградской области все больше пользуются мобильным интернетом, и новые площадки под базовые станции помогут увеличить емкость сети. За год в регионе трафик в сети 4G вырос на 74%, а потребление мобильного интернета одним пользователем увеличилось на 62%. В 2020 году Билайн реализовал масштабный инвестиционный проект по развитию сетевой инфраструктуры в Волгоградской области. Оператор построил новые базовые станции и модернизировал существующие в Волгограде, Волжском, Михайловке, Котельниково, Камышине, Дубовке, Фролово, Краснослободске и других населенных пунктах. Капитальные вложения в инфраструктуру составили 1 млрд. рублей.