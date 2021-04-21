Стартовал прием заявок на участие в акции «Бессмертный полк», которая в текущем году вновь пройдет в онлайн-формате. Дата неизменна – 9 мая. Начнется «шествие» в 15:00 по местному времени во всех регионах России.

Как сообщает РИАЦ, как и в прошлом году в 2021 году было принято решение повторить акцию «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Тогда трансляцию, длившуюся 20 дней, посмотрели порядка 25 миллионов человек. Организаторы получили около трех миллионов заявок.

На этот раз онлайн-шествие пройдет в один день, но временные различия субъектов РФ помогут показать все народные парады: трансляции будут вестись на местных телеканалах, на городских экранах и в социальных сетях.

Заявки на участие принимаются с 20 апреля по 7 мая в личном кабинете на официальном сайте акции «Бессмертный полк онлайн». Те, кто разместил данные своих героев в прошлом году и не собирается вносить какие-то исправления, могут подтвердить свое намерение повторить дистанционное шествие. Но необходимо проверить: заявка считается принятой, если модераторы опубликовали портрет героя, указали дату и время его показа в эфире. По желанию можно получить запись фрагмента онлайн-шествия с фотографией родственника — участника Великой Отечественной войны.

— Традиционное или живое шествие «Бессмертного полка» состоится, если позволит эпидемиологическая обстановка, позже — 24 июня, — пообещала сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. — Мы очень хотим соединить живое шествие «Бессмертного полка» с Парадом Победителей. Но это будет возможно, только если будет дано добро на шествие Роспотребнадзора, который, если сочтет возможным, смягчит санитарно-эпидемиологические требования. Пока такого разрешения нет.