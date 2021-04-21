На полях региона уже ведутся весенние полевые работы и стартовал яровой сев. Как сообщает областной комитет сельского хозяйства, яровые — пшеницу, ячмень, горчицу — уже разместили на площади свыше 50 тысяч га. Всего в апреле-мае сев планируется провести на площади порядка 1,5 млн га.

Кроме того, на текущую дату подкормлено около 700 тысяч га культур, посеянных осенью. Напомним, что с учетом природно-климатических особенностей региона планомерно изменена структура зерновых — в сравнении с 2014 годом под озимые стали отдавать на треть больше площадей. К примеру, в сентябре-октябре 2020-го специалисты провели работы на территории 1,6 млн га — по этому показателю Волгоградская область занимает 4-е место в стране.

Помимо сева аграрии занимаются и боронованием — оно уже выполнено на 1,2 млн га.

Для проведения весенней кампании сельхозтоваропроизводители Волгоградской области обладают всеми необходимыми ресурсами: минеральными удобрениями, сельхозтехникой, семенами — на 26% больше от потребности. Ключевую роль в этом сыграли доведенные до получателей в оптимальные сроки погектарная поддержка и субсидии, высокая доступность льготных кредитов.