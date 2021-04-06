Билайн и МТС запустили функцию автоматического заполнения данных для своих абонентов с помощью сервиса Мобильный ID для будущих пользователей дебетовых карт Альфа-Банка.

Мобильный ID позволяет клиентам Билайн и МТС получить карту Альфа-Банка за 40 секунд. Важными особенностями сервиса Мобильный ID* является высокая безопасность авторизации, так как идентификатором будет являться номер телефона пользователя, а также удобный и быстрый способ оформления заявки.

Для того, чтобы стать владельцем новой банковской карты клиенту Билайн или МТС достаточно просто ввести номер телефона при оформлении заявки, принять согласие на обработку персональных данных и подтвердить их передачу для обработки Альфа-Банку. Все данные передаются в зашифрованном виде и не доступны третьим лицам.

«Нам удалось придумать и запустить самый лёгкий и быстрый способ оформить карту и начать ей пользоваться, — заявил руководитель розничного бизнеса, заместитель председателя правления Альфа-Банка Майкл Тач.- Не нужно оформлять документы, не нужно ждать, пока сделают и привезут пластик. Заполнил заявку и пользуешься. Проверили — обгоняем всех конкурентов, одних на минуты, других на дни».

* ID – идентификатор