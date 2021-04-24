Желающие могут присоединиться к благотворительной акции «Добрый автобус» и стать частью большого проекта благотворительного Фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями «Детям на здоровье».

Как сообщает РИАЦ, очередной выезд «Добрый автобус» совершит 24 апреля. В этот день в разные концы Волгограда, Волжского, Краснослободска и Средней Ахтубы проедут микроавтобусы с яркими плакатами, чтобы желающие поддержать малышей со страшным диагнозом смогли передать теплоту своих сердец в виде игрушек, гигиенических средств, канцтоваров или лекарств, не подпадающих под ОМС.

Маршруты «Добрых автобусов»:

Маршрут автобуса №1 Онкоцентр-Красноармейский р-н. Тел. ответственного за маршрут 8-904-435-51-71 Елена

08.00–08.30 Онкоцентр

08.35 – 08.40 Школа №33

08.45 – 08.55 Гимназия 11, Константина Симонова 20а

09.00 – 09.05 ост. Константина Симонова (Парк-Хаус)

09.10 – 09.15 ост. Школа искусств №7

09.20 – 09.25 ост. Академический колледж (Качинский рынок)

09.30 – 09.35 ост. Кинотеатр Родина (ул. Невская)

09.40 – 09.45 ост. Комсомольская

09.50 – 09.55 ост. Мед.Академия

10.00 – 10.05 ост. пл. Чекистов

10.10 – 10.15 Спортивная школа олимпийского резерва №7 (ул. Канунникова 1)

10.20 – 10.25 ост. ТЦ Ворошиловский

10.30 – 10.35 ост. Гостиница «Южная»

10.40 – 10.50 Гимназия №17 (ул.Ростовская 4)

10.55 – 11.00 ост. Кузнецкая (ул. Елецкая напротив Казанского собора)

11.05 – 11.15 Детская школа искусств №3 (ул. Социалистическая 34)

11.20 – 11.25 «Капитал Медицинское Страхование» (ул.Рабоче-Крестьянская 30а)

11.30 – 11.35 МОЙВРАЧ (Циолковского 22)

11.40 – 11.45 Гимназия №4 (ул.Иркутская 1)

11.50 – 11.55 парковка Диамант Зацарицынский

12.00 – 12.05 ост. Тулака (первая, недалеко от магазина РАДЕЖ)

12.15 – 12.25 Школа №54 (ул. Казахская 20)

12.30 – 12.35 ост. ВолГАУ (ост. СХИ)

12.40 – 12.45 ост. стадион Нефтяник

12.50 – 12.55 ост. Колледж Нефти и газа (Нефтяной техникум)

13.00 – 13.05 Средняя образовательная школа №129 (ул.Даугавская 5а)

13.10 — 13.20 Средняя образовательная школа №103 (Университетский проспект 88)

13.25 – 13.30 ост. Обувная фабрика

13.35 – 13.40 Гимназия №15, (ул. Академика Королева 1А)

13.45 – 13.50 ост. ВолГУ

13.55 – 14.00 ост. Горная Поляна

14.05 – 14.10 ост. Санаторий Волгоград

14.15 – 14.20 ост. Энергетический колледж (Энерготехникум)

14.25 – 14.30 ост. Кинотеатр Авангард

14.35 – 14.40 ост. ТЦ КОСМОС (по ул. Кирова)

техническая остановка 20 минут

15.05 – 15.10 ост. Школа №107

15.15 – 15.20 ост. 503 квартал (ул. Колосовая)

15.25 – 15.30 ост. Лавровая

15.35 – 15.40 ост. Больница №9

15.45 – 15.50 ост. Угол парка

15.55 – 16.00 ост. Гимназия №9 (после перекрестка Писемского и Пятигорская)

16.10 – 16.15 ост. Дома Речников

16.20 – 16.25 ост. школа №63 (ул.Лазоревая)

16.30 – 16.35 ост. Пролетарская

16.40 – 16.45 ост. Бульвар Энгельса

16.50 – 16.55 Школа №120

17.05 – 17.10 Храм на территории Каустика (Храм Александро-Невский и мучеников Кира и Иоанна)

17.15 – 17.20 ост. Виноградная (п-т Героев Сталинграда)

17.25 – 17.35 Храм Св. Адмирала Феодора Ушакова г. Волгоград

17.40 – 17.45 ост. Кинотеатр Юбилейный

17.50 – 17.55 ост. Колхозный рынок

18.00 – 18.05 ост. Клуб Строитель

18.10 – 18.15 ост. Кинотеатр Энергия

18.30 – 18.35 Школа №75

Маршрут автобуса №2 Онкоцентр — Волжский. Тел. ответственного за маршрут 8-903-373-42-95 Марина

ВОЛГОГРАД

8:00-8:30 -Онкоцентр

8:40-8:45- Ул.Ткачева (Чебурек)

8:55-9:00- Пл.Ленина

9:05-9:10 -7-я Гвардейская

9:15-9:20 -Дворец спорта

9:25-9:30- Пл.Возрождения

9:35-9:40 -39-яГвардейская (по 1-ой Продольной)

9:45-9:50 -Ул.Репина

9:55-10:00- 39-я Гвардейская (2-я Продольная)

10:05-10:10- Царицынская опера

10:15-10:20- Монолит

10:30-10:40- Лицей №2 (Богунская, 18)

10:45-10:50- Богунская

10:55-11:00-Кинотеатр Юность

11:05-11:10 -Медтехника

11:15-11:25 -Гимназия №12 (Еременко, 116А)

11:30-11:35 -Ул. Хользунова

11:40-11:45 -Рынок Титова

11:50-11:55 -ЖКО

12:00-12:05 -Ватутина

12:10-12:15- Горный поселок

12:20-12:25 -Старт (Генерала Батова)

12:30-12:35 -Рынок ТЗР

12:40-12:45 -3 школа (по 2-ой Продольной)

12:50-12:55 -Музыкальная школа №2(пр.Ленина, 215)

13:00-13:05 -Ул. Шурухина

13:10-13:20 -Кадетский корпус СК РФ им.Слипченко (Тракторостроителей, 1А)

13:30-13:35 Пл. Дзержинского

13:40-13:50 МОУ СОШ №17 (Дзержинского 40)

13:55-14:00 -Ул. Кропоткина

14:05-14:15 -Новая Спартановка

14:20-14:25- Универсам (Гос.Старт)

14:50-14:55- Грамши

15:00-15:10 -МОУ СШ № 87 (Колумба 1)

ВОЛЖСКИЙ

15:50-15:55- Леруа Мерлен

16:00-16:05 -ДК ВГС

16:10-16:15 -Спутник

16:20-16:30- ЦУМ

16:35-16:40 -Рынок 7 мкр

16:45-16:55 -Школа № 22 (ул.Королева, 6)

17:00-17:10 -Лента (Парковка)

17:15-17:20- Ул. Дружбы (Покупочка)

17:25-17:30 -Кинотеатр Юность (Напротив Цветка граната)

17:35-17:40- Техника в быту

17:45-17:50 -Заря

17:55-18:00- Океан

18:05-18:15- Детский дом

18:20-18:30- 35 школа

Маршрут № 3 Онкоцентр – Городище – Краснослободск – Средняя Ахтуба Тел. ответственного за маршрут 8-917-647-80-64 Екатерина

08.00-08.30 Онкоцентр

08.35 – 08.40 ост. Космонавтов ( со стороны 3й Продольной)

ГОРОДИЩЕ

09.10-09.25 Городищенская школа искусств (пл. 40-летия Сталинградской битвы,д.3)

ВОЛГОГРАД

09.40 – 09.50 Лицей №7 (51й Гвардейской Дивизии 59)

09.55 – 10.00 Налоговая Дзержинского района (51й Гвардейской Дивизии 38)

10.10 – 10.15 Волгофарм (Аптечный проезд 1)

10.20 – 10.25 ост. Агентство воздушных сообщений

10.35 – 10.40 Ангарский «ЭкоПарк»

10.45 – 10.55 Музыкальная школа № 13 (Ангарская 67)

11.00 – 11.05 ЖК Гранд Авеню (Ангарская 7г)

11.10 – 11.20 Волгоградский строительный техникум (ул. Скосырева 1)

11.30 – 11.40 Ростелеком контактцентр (мира 16)

11.45 – 11.55 Волгоградская консерватория им. П.А. Серебрякова (ул. Мира 5а)

12.00 – 12.10 Средняя школа №83 (ул. Ленина 21)

12.15 – 12.25 Детский сад № 297 (ул. Советская 3)

12.55 – 13.05 Средняя школа № 140 (пос.Максима Горького, ул. Валентины Терешковой 52)

13.10 – 13.20 Средняя школа № 15 (пос. Максима Горького, ул. Волгоградская 172)

13.50 – 13.55 Ардатовская в сторону центра (Кинотеатр Мир)

14.00 – 14.10 Детский сад №25 (ул. Ельшанская 77)

КРАСНОСЛОБОДСК

14.40 -14.45 Мебельная

14.50 – 14.55 Речники

15:00-15:05 Дом Пионеров

15:10-15:15 Гимназия №1

15:20-15:30 д/с Елочка

СРЕДНЯЯ АХТУБА

15:55-16:00 магазин Муравейник (Кавказская 63)

16:10-16:20 остановка Поворот

16:25-16:35 д/с Дельфиненок (ул. Гагарина, 114)

16:40-16:45 аптека Терек (Октябрьская 78)

16:50-16:55 д/с Ладушки

ВОЛЖСКИЙ

17:05-17:10 Аквапарк (пр. имени Ленина, 326)

17:15-17:20 Конечная 26-27мкр (Карбышева 138Б)

17:25-17:35 Здоровая Нация (ул. 40 лет Победы, 68А)

17:40-17:45 Талисман ул.( 87-й Гвардейской, 65А)

17:50-17:55 Конечная 37 мкр (магазин Покупалко ул.Мира 143)