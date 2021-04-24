Желающие могут присоединиться к благотворительной акции «Добрый автобус» и стать частью большого проекта благотворительного Фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями «Детям на здоровье».
Как сообщает РИАЦ, очередной выезд «Добрый автобус» совершит 24 апреля. В этот день в разные концы Волгограда, Волжского, Краснослободска и Средней Ахтубы проедут микроавтобусы с яркими плакатами, чтобы желающие поддержать малышей со страшным диагнозом смогли передать теплоту своих сердец в виде игрушек, гигиенических средств, канцтоваров или лекарств, не подпадающих под ОМС.
Маршруты «Добрых автобусов»:
Маршрут автобуса №1 Онкоцентр-Красноармейский р-н. Тел. ответственного за маршрут 8-904-435-51-71 Елена
08.00–08.30 Онкоцентр
08.35 – 08.40 Школа №33
08.45 – 08.55 Гимназия 11, Константина Симонова 20а
09.00 – 09.05 ост. Константина Симонова (Парк-Хаус)
09.10 – 09.15 ост. Школа искусств №7
09.20 – 09.25 ост. Академический колледж (Качинский рынок)
09.30 – 09.35 ост. Кинотеатр Родина (ул. Невская)
09.40 – 09.45 ост. Комсомольская
09.50 – 09.55 ост. Мед.Академия
10.00 – 10.05 ост. пл. Чекистов
10.10 – 10.15 Спортивная школа олимпийского резерва №7 (ул. Канунникова 1)
10.20 – 10.25 ост. ТЦ Ворошиловский
10.30 – 10.35 ост. Гостиница «Южная»
10.40 – 10.50 Гимназия №17 (ул.Ростовская 4)
10.55 – 11.00 ост. Кузнецкая (ул. Елецкая напротив Казанского собора)
11.05 – 11.15 Детская школа искусств №3 (ул. Социалистическая 34)
11.20 – 11.25 «Капитал Медицинское Страхование» (ул.Рабоче-Крестьянская 30а)
11.30 – 11.35 МОЙВРАЧ (Циолковского 22)
11.40 – 11.45 Гимназия №4 (ул.Иркутская 1)
11.50 – 11.55 парковка Диамант Зацарицынский
12.00 – 12.05 ост. Тулака (первая, недалеко от магазина РАДЕЖ)
12.15 – 12.25 Школа №54 (ул. Казахская 20)
12.30 – 12.35 ост. ВолГАУ (ост. СХИ)
12.40 – 12.45 ост. стадион Нефтяник
12.50 – 12.55 ост. Колледж Нефти и газа (Нефтяной техникум)
13.00 – 13.05 Средняя образовательная школа №129 (ул.Даугавская 5а)
13.10 — 13.20 Средняя образовательная школа №103 (Университетский проспект 88)
13.25 – 13.30 ост. Обувная фабрика
13.35 – 13.40 Гимназия №15, (ул. Академика Королева 1А)
13.45 – 13.50 ост. ВолГУ
13.55 – 14.00 ост. Горная Поляна
14.05 – 14.10 ост. Санаторий Волгоград
14.15 – 14.20 ост. Энергетический колледж (Энерготехникум)
14.25 – 14.30 ост. Кинотеатр Авангард
14.35 – 14.40 ост. ТЦ КОСМОС (по ул. Кирова)
техническая остановка 20 минут
15.05 – 15.10 ост. Школа №107
15.15 – 15.20 ост. 503 квартал (ул. Колосовая)
15.25 – 15.30 ост. Лавровая
15.35 – 15.40 ост. Больница №9
15.45 – 15.50 ост. Угол парка
15.55 – 16.00 ост. Гимназия №9 (после перекрестка Писемского и Пятигорская)
16.10 – 16.15 ост. Дома Речников
16.20 – 16.25 ост. школа №63 (ул.Лазоревая)
16.30 – 16.35 ост. Пролетарская
16.40 – 16.45 ост. Бульвар Энгельса
16.50 – 16.55 Школа №120
17.05 – 17.10 Храм на территории Каустика (Храм Александро-Невский и мучеников Кира и Иоанна)
17.15 – 17.20 ост. Виноградная (п-т Героев Сталинграда)
17.25 – 17.35 Храм Св. Адмирала Феодора Ушакова г. Волгоград
17.40 – 17.45 ост. Кинотеатр Юбилейный
17.50 – 17.55 ост. Колхозный рынок
18.00 – 18.05 ост. Клуб Строитель
18.10 – 18.15 ост. Кинотеатр Энергия
18.30 – 18.35 Школа №75
Маршрут автобуса №2 Онкоцентр — Волжский. Тел. ответственного за маршрут 8-903-373-42-95 Марина
ВОЛГОГРАД
8:00-8:30 -Онкоцентр
8:40-8:45- Ул.Ткачева (Чебурек)
8:55-9:00- Пл.Ленина
9:05-9:10 -7-я Гвардейская
9:15-9:20 -Дворец спорта
9:25-9:30- Пл.Возрождения
9:35-9:40 -39-яГвардейская (по 1-ой Продольной)
9:45-9:50 -Ул.Репина
9:55-10:00- 39-я Гвардейская (2-я Продольная)
10:05-10:10- Царицынская опера
10:15-10:20- Монолит
10:30-10:40- Лицей №2 (Богунская, 18)
10:45-10:50- Богунская
10:55-11:00-Кинотеатр Юность
11:05-11:10 -Медтехника
11:15-11:25 -Гимназия №12 (Еременко, 116А)
11:30-11:35 -Ул. Хользунова
11:40-11:45 -Рынок Титова
11:50-11:55 -ЖКО
12:00-12:05 -Ватутина
12:10-12:15- Горный поселок
12:20-12:25 -Старт (Генерала Батова)
12:30-12:35 -Рынок ТЗР
12:40-12:45 -3 школа (по 2-ой Продольной)
12:50-12:55 -Музыкальная школа №2(пр.Ленина, 215)
13:00-13:05 -Ул. Шурухина
13:10-13:20 -Кадетский корпус СК РФ им.Слипченко (Тракторостроителей, 1А)
13:30-13:35 Пл. Дзержинского
13:40-13:50 МОУ СОШ №17 (Дзержинского 40)
13:55-14:00 -Ул. Кропоткина
14:05-14:15 -Новая Спартановка
14:20-14:25- Универсам (Гос.Старт)
14:50-14:55- Грамши
15:00-15:10 -МОУ СШ № 87 (Колумба 1)
ВОЛЖСКИЙ
15:50-15:55- Леруа Мерлен
16:00-16:05 -ДК ВГС
16:10-16:15 -Спутник
16:20-16:30- ЦУМ
16:35-16:40 -Рынок 7 мкр
16:45-16:55 -Школа № 22 (ул.Королева, 6)
17:00-17:10 -Лента (Парковка)
17:15-17:20- Ул. Дружбы (Покупочка)
17:25-17:30 -Кинотеатр Юность (Напротив Цветка граната)
17:35-17:40- Техника в быту
17:45-17:50 -Заря
17:55-18:00- Океан
18:05-18:15- Детский дом
18:20-18:30- 35 школа
Маршрут № 3 Онкоцентр – Городище – Краснослободск – Средняя Ахтуба Тел. ответственного за маршрут 8-917-647-80-64 Екатерина
08.00-08.30 Онкоцентр
08.35 – 08.40 ост. Космонавтов ( со стороны 3й Продольной)
ГОРОДИЩЕ
09.10-09.25 Городищенская школа искусств (пл. 40-летия Сталинградской битвы,д.3)
ВОЛГОГРАД
09.40 – 09.50 Лицей №7 (51й Гвардейской Дивизии 59)
09.55 – 10.00 Налоговая Дзержинского района (51й Гвардейской Дивизии 38)
10.10 – 10.15 Волгофарм (Аптечный проезд 1)
10.20 – 10.25 ост. Агентство воздушных сообщений
10.35 – 10.40 Ангарский «ЭкоПарк»
10.45 – 10.55 Музыкальная школа № 13 (Ангарская 67)
11.00 – 11.05 ЖК Гранд Авеню (Ангарская 7г)
11.10 – 11.20 Волгоградский строительный техникум (ул. Скосырева 1)
11.30 – 11.40 Ростелеком контактцентр (мира 16)
11.45 – 11.55 Волгоградская консерватория им. П.А. Серебрякова (ул. Мира 5а)
12.00 – 12.10 Средняя школа №83 (ул. Ленина 21)
12.15 – 12.25 Детский сад № 297 (ул. Советская 3)
12.55 – 13.05 Средняя школа № 140 (пос.Максима Горького, ул. Валентины Терешковой 52)
13.10 – 13.20 Средняя школа № 15 (пос. Максима Горького, ул. Волгоградская 172)
13.50 – 13.55 Ардатовская в сторону центра (Кинотеатр Мир)
14.00 – 14.10 Детский сад №25 (ул. Ельшанская 77)
КРАСНОСЛОБОДСК
14.40 -14.45 Мебельная
14.50 – 14.55 Речники
15:00-15:05 Дом Пионеров
15:10-15:15 Гимназия №1
15:20-15:30 д/с Елочка
СРЕДНЯЯ АХТУБА
15:55-16:00 магазин Муравейник (Кавказская 63)
16:10-16:20 остановка Поворот
16:25-16:35 д/с Дельфиненок (ул. Гагарина, 114)
16:40-16:45 аптека Терек (Октябрьская 78)
16:50-16:55 д/с Ладушки
ВОЛЖСКИЙ
17:05-17:10 Аквапарк (пр. имени Ленина, 326)
17:15-17:20 Конечная 26-27мкр (Карбышева 138Б)
17:25-17:35 Здоровая Нация (ул. 40 лет Победы, 68А)
17:40-17:45 Талисман ул.( 87-й Гвардейской, 65А)
17:50-17:55 Конечная 37 мкр (магазин Покупалко ул.Мира 143)