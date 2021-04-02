В Пасхальное воскресенье (2 мая) и на Красную горку (9 мая) для удобства волгоградцев будут работать 13 специальных автобусных маршрутов, ведущих к городским кладбищам.

Как сообщает РИАЦ, на маршрутах будут задействованы 70 автобусов большой вместимости. Время работы дополнительного общественного транспорта — с 09:00 до 15:00.

От конечных остановок в шести районах города автобусы будут отправляться по мере заполнения. Оплатить проезд в них волгоградцы смогут как наличными, так и картой «Волна», будут действовать льготные и общегражданские проездные билеты.

Так, в Тракторозаводском районе от площади ВГТЗ автобусы отправятся по двум направлениям: до Алюминиевского и Верхнезареченского кладбищ.

В Краснооктябрьском районе также предусмотрены два автобусных маршрута: от остановки «Ул. 39-ая Гвардейская» транспорт отправится к Краснооктябрьскому кладбищу, от остановки «Ул. Титова» – к кладбищу в поселке Вишневая балка.

В Дзержинском районе от остановки «Ул. Землячки» автобусы проследуют до Моторного кладбища.

До старого и нового кладбищ в Ворошиловском районе горожане смогут добраться от остановок «Площадь Советская» и «Обувная фабрика».

К Кировскому кладбищу отправление доптранспорта предусмотрено от остановок «Пос. Руднева» и «ВолгоГРЭС».

В Красноармейском районе будет организовано четыре специальных маршрута: к старому и новому кладбищам автобусы проследуют от остановок «Кинотеатр «Юбилейный» и «Бульвар Энгельса».